Сарафов с контраудар срещу Найденов: Обвинява го в политическа корупция

Бившият и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов обвини в политическа корупция и търговия с влияние правосъдния министър Николай Найденов.

Това става ясно от отворено писмо на Сарафов до премиера Румен Радев, с копие до Висшия съдебен съвет (ВСС), ДАНС и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, предаде БНР.

В писмото си Сарафов, който сега е следовател в Националната следствена служба, на практика отговаря с контраобвинения на Найденов на последните му публични изяви, в които директно посочи, че в следователския кабинет на бившия и. ф. главен прокурор се извършва "прегрупиране" във връзка с предстоящия избор на членове на ВСС.

Сега Сарафов отрича тези твърдения и посочва, че тъкмо Николай Найденов е организирал такова прегрупиране, като провеждал своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на ВСС със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв.“Лозенец“ в София.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. В него той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

„По моя информация целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него. Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно „целуване на ръка“, като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство. По мое мнение тези срещи са организирани с няколко паралелни цели – на първо място, за да бъде установена лична комуникация с кандидатите; на второ място – за да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра; и на трето – за да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на г-н Найденов за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет“, пише Сарафов.

В писмото той твърди още, че логистиката по този кастинг била организирана от Найденов, съвместно с още няколко прокурори, които му съдействали при преценяването на готовността за лоялност на кандидатите за членове на ВСС, включително с оглед представянето на Найденов пред професионалната общност и последващото му избиране за главен прокурор след структурирането на съвета.

По думите на Сарафов, ако срещите и преценката на кандидатите за ВСС от парламентарната квота са нормални за един представител на изпълнителната власт, то няма морално или законово основание такива аналогични срещи да се провеждат с кандидатите за ВСС от професионалната квота, тъй като се нарушава принципът за разделение на властите, който правосъдният министър трябва да съблюдава.

„Нещо повече, по изложените ми данни г-н Найденов се среща и с кандидати, номинирани за заместници на административни ръководители, които също следва да преминат през неговия кабинет за своеобразно одобрение, преди кандидатурите им да бъдат гласувани от ВСС. Какви ангажименти се поемат от двете страни по време на тези срещи, не се наемам да предполагам, но дълбоко се съмнявам, че са в интерес на независимата съдебна власт“, твърди Сарафов, цитиран от "Лекс".

В обръщението си към Радев, той припомня, че премиерът заяви, че всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние са недопустими и призова да бъде сигнализиран, когато са налице подобни индикации.

„Доколко действията на министър Николай Найденов съответстват на посочените от Вас принципи е въпрос, чиято преценка е от Вашата компетентност. Готов съм да изложа всички относими обстоятелства и наличните ми данни пред компетентните органи и институции, както и да съдействам за тяхното изясняване“, завършва писмото си Сарафов.