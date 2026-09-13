BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 81

Николай Найденов защити Йотова по казуса с Петрички Ескобар

Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие, заяви той

13.09.2026 | 21:52 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие и то не бива да се допуска. Троловете във фейсбук не бива да се превръщат в съдебни заседатели. Със заповед на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова е била назначена комисия, която е извършила оценка на състоянието на лицето, което е изтърпявало наказанието. Не мога да кажа какво конкретно пише в заключението на комисията заради защитата на личните данни, но заключението й е, че съществува сериозен риск за живота и здравето на лицето. Тази експертиза е изпратена в президентството".

Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред bTV по повод думите на лидера на ПП Асен Василев, че президентът Илиана Йотова е помилвала осъдения за наркотрафик т.нар. Петрички Ескобар Огнян Атанасов.

Свързани статии

Номинациите на парламента по силата на конституцията и на разделението на властите са процес, в който правосъдният министър на участва, припомни Найденов в коментара си за предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет. Коментира за оказван натиск през минали години - обещания за кариерно развитие срещу подкрепа и други подобни.

 И увери: "Не получавам съвети нито от Сотир Цацаров, нито от някой друг бивш главен прокурор".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Николай Найденов Илияна Йотова правосъдие
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem