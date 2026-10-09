Единият водач от катастрофата край Плевен е карал със 139 км/ч

Окръжна прокуратура-Плевен провежда разследване по досъдебно производство във връзка с настъпило тежко пътнотранспортно произшествие с четирима загинали. Производството е започнало незабавно с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествието.

От дадения брифинг на прокуратурата във връзка с тежкия инцидент се добавя, че днес е бил направен и оглед на мястото на трагедията.

Инцидентът е станал на 08.10.2026 г., около 22,50 часа, на общински път между гр. Плевен и с. Ясен. По първоначални данни, 20-годишен мъж, управлявал лек автомобил марка “Опел“ в посока към с. Ясен. В участък, представляващ ляв завой с минимален наклон, превозното средство е напуснало пътното платно вляво, преминало е през разделителния остров и е навлязло в лентата за насрещно движение. При навлизането в насрещното платно лекият автомобил се е преобърнал, при което е последвал сблъсък със срещуположно движещия се в този момент лек автомобил, марка “БМВ“.

Загинали са 18-годишният водач на лекия автомобил “БМВ“ и неговият спътник - млад мъж на 21 години. На място са починали и двама пътници в лекия автомобил “Опел“ - млада жена и мъж на 20 г.

Извършените първоначални действия сочат, че двамата водачи, както и пътниците на предните седалки в двата автомобила, са използвали предпазни колани.

Свързани статии Ден на траур в Плевен след тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи

Водачът на лекия автомобил “Опел“ е транспортиран в болнично заведение с тежки наранявания. Пострадалият е в стабилно състояние, но не е адекватен, за да може да бъде подложен на разпит.

Пострадалият е правоспособен шофьор със стаж от две години. Взета му е кръвна проба за медицинско изследване с цел установяване на евентуална употреба на алкохол или наркотични вещества.

Водачът е карал със 139 км/ч

При извършения оглед на местопроизшествието са иззети двете моторни превозни средства, както и следи и предмети, имащи значение за делото.

Констатирано е, че след сблъсъка скоростомерът на лекия автомобил “Опел“ е блокирал на отметка от 139 км/ч.

По делото предстои назначаването на комплекс от експертизи.

Автотехническа експертиза ще установи точния механизъм на преобръщането и последвалия сблъсък, както и дали посоченото положение на скоростомера съответства на реалната скорост на движение на превозното средство преди удара. Ще бъдат изготвени и съдебномедицински експертизи, както и ще се събират други доказателства за установяване на всички факти и обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Действията по разследването продължават под прекия надзор и ръководство на Окръжна прокуратура-Плевен