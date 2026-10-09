МО: Няма констатирани отломки от дрон при потопения кораб

По време на брифинг във Военноморска база “Чайка”- Варна министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са констатирани отломки от дрон при потопения кораб в Черно море.

В брифинга участие взеха и представители на Военновъздушните и Военноморските сили.

“Не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да можем да го идентифицираме. Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за националната сигурност. Трябва да говорим с доказателства. И от украинската страна отрекоха, и от руската страна отрекоха”, каза Стоянов на въпрос чий е дронът, атакувал корабите.

По повод информацията, че началникът на кабинета на Володимир Зеленски е бил на посещение в София, министър каза, че не е имал среща с Кирило Буданов.

“Доколкото знам такава среща е имал само министър-председателят”, добави Стоянов.