Вижте първите моменти след спасяването на екипажа на ABLE, ударен от дрон край България ВИДЕО

Появиха се първи кадри от евакуацията на моряците от единия от двата търговски кораба, поразени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море - ABLE, който плавал под флага на Палау.

На видеото, Maritime.bg, се виждат членовете на екипажа, носещи спасителни жилетки. На заден план са пламъците, обхванали плавателния съд.

Морски и въздушни дронове поразиха двата търговски кораба в Черно море, на 70 мили източно от град Бяла, в изключителната икономическа зона на страната. Единият от корабите потъна, а екипажът му е в неизвестност. Издирвателната операция бе прекратена вчера.

Моряците от другия кораб, на който е избухнал пожар, бяха спасени от български ферибот. Двата атакувани плавателни съда са 25 000 тонни.

На борда на ABLE е имало 18 души - 11 турски и 7 индийски граждани. Двама от тях пострадаха тежко. Индийски моряк е с тежки изгаряния, а турският капитан на кораба е с травма на главата и замъглено зрение. Те бяха поети от бързоходен плавателен съд на Военноморските сили и транспортирани в две болници във Варна.

При пристигането си във Варна моряците споделиха, че дронът е "дошъл отдолу", а всичко е станало за минути.

Кой е мъжът, спасил моряците?

Капитан на кораба DIOSCURIA, който е бил наблизо, когато се е случила трагедията, е Анатоли Златаров. Той е от семейство на три поколения потомствени моряци.

Прадядо му е кап. Иван Томов - героят, капитан на кораба "Мария Луиза", спасил с цената на живота си Пирея от унищожително взривяване през Втората световна война, дядо му е известният кап. I-ви ранг о. з. Анатоли Златаров, баща му е капитанът - наставник Валентин Златаров, създател на клуб "Млад моряк", а чичо му Иван Златаров е рулеви, загинал при трагичен инцидент в Аденския залив през 1996 г., пишат от Maritime.bg.

"Морският спасително-координационен център ще удостои с почетно отличие капитан далечно плаване Златаров и неговия екипаж в знак на дълбоко признание за техния изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия, осигурили спасяването на екипажа на моторен кораб "ABLE", съобщи изпълнителният директор на ИА "Морска администрация" к.д.п. Венцислав Иванов.

Моторният кораб ABLE вероятно ще потъне във водите на Черно море

Това каза на нарочен брифинг във Варна вицеадмирал (о.р.) Румен Николов, главен директор на Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към ИА "Морска администрация".

По думите на Николов, машинното отделение на плавателния съд е наводнено след удара с морски дрон в кърмовата част.

"Съдът е получил значителен диферент към кърмата", заяви още Николов.

Установено е минимално замърсяване в района на инцидента.