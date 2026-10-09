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Тежка катастрофа затвори Е-79 в Кресненското дефиле, дете е затиснато в автомобил

Петима са пострадали, към мястото на инцидента лети медицински хеликоптер

09.10.2026 | 18:11 ч. Обновена: 09.10.2026 | 18:29 ч. 6
Снимка: Петрохан - Кулата, фейсбук

Снимка: Петрохан - Кулата, фейсбук

Тежка катастрофа между два автомобила затвори движението по главен път Е-79 в Кресненското дефиле, съобщи "Pirinsko.com". 
По първоначална информация има пострадали, а в единия от автомобилите има затиснато дете. 

Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер.

На мястото на тежкия пътен инцидент се насочват екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Предприемат се действия за оказване на помощ на пострадалите и за обезопасяване на района.

По информация на "Struma.com" са пострадали пет души- две деца, които ще бъдат настанени в МБАЛ -Благоевград. Двама възрастни вече са настанени в болница "Пулс" - Благоевград. Хеликоптерът ще превози до столична болница благоевградския психиатър д-р Кунчева, която е тежко пострадала. 

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По първоначални данни сблъсъкът е между два автомобила, като вследствие на катастрофата движението в Кресненското дефиле е спряно. Образували са се километрични опашки. 

Заради инцидента движението по Е-79 е преустановено. Шофьорите, които пътуват в района, трябва да се съобразяват с указанията на органите на реда и да предвидят възможни забавяния.

Очаква се допълнителна информация от компетентните институции за причините за катастрофата, състоянието на пострадалите и възстановяването на движението.

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тежка катастрофа Е-79 Кулата - Промахон Кресненско дефиле дете затиснато автомобил
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