Тежка катастрофа затвори Е-79 в Кресненското дефиле, дете е затиснато в автомобил

Тежка катастрофа между два автомобила затвори движението по главен път Е-79 в Кресненското дефиле, съобщи "Pirinsko.com".

По първоначална информация има пострадали, а в единия от автомобилите има затиснато дете.

Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер.

На мястото на тежкия пътен инцидент се насочват екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Предприемат се действия за оказване на помощ на пострадалите и за обезопасяване на района.

По информация на "Struma.com" са пострадали пет души- две деца, които ще бъдат настанени в МБАЛ -Благоевград. Двама възрастни вече са настанени в болница "Пулс" - Благоевград. Хеликоптерът ще превози до столична болница благоевградския психиатър д-р Кунчева, която е тежко пострадала.

По първоначални данни сблъсъкът е между два автомобила, като вследствие на катастрофата движението в Кресненското дефиле е спряно. Образували са се километрични опашки.

Заради инцидента движението по Е-79 е преустановено. Шофьорите, които пътуват в района, трябва да се съобразяват с указанията на органите на реда и да предвидят възможни забавяния.

Очаква се допълнителна информация от компетентните институции за причините за катастрофата, състоянието на пострадалите и възстановяването на движението.