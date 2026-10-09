26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици

26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Денят след изборите за президент и вицепрезидент на Република България се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия.

Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за грижата за тях.

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, поясняват от Министерството на образованието и науката.

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, неделя, реши на 31 юли тази година Народното събрание. Решението беше взето тогава със 138 гласа "за" ("Прогресивна България", ДПС и "Възраждане"), без "против", седем народни представители от "Продължаваме промяната" се въздържаха. ГЕРБ-СДС и "Демократична България" не участваха в гласуването.