Започва предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври

Започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира 27 кандидатпрезидентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване.

Началото на предизборната кампания започва днес и ще приключи в 24:00 ч. на 23 октомври. Битката се очертава да бъде изключително оспорвана, предвид рекордния брой претенденти.

Централната избирателна комисия вече обяви, че в надпреварата влизат 27 кандидатпрезидентски двойки. Този брой е значително по-висок в сравнение с предишни години – например през 2001 г. двойките са били едва шест, а през 2006 г. – седем. Впоследствие броят им се е движел в диапазона между 21 и 24, но тази година отбелязва своеобразен връх.

От ЦИК напомнят, че по време на предизборната кампания важат строги правила, които всички участници трябва да спазват стриктно. Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, както и доброто име и честта на кандидатите, не се допуска използването на материали, съдържащи герба или знамето на Република България или на друга държава, забранено е присъствието на религиозни знаци или изображения в агитационните материали;

Всеки агитационен материал трябва да съдържа задължителните законови реквизити.

Денят преди изборите, 24 октомври, е определен за ден за размисъл, в който всякаква агитация е абсолютно забранена. При необходимост, вторият тур на изборите ще се проведе на 1 ноември

На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, съобщиха от ЦИК на 15 септември, когато определиха реда и условията за машинното гласуване в предстоящите избори.

Адресите на 11 778 секции за гласуване са публикувани на сайта на ЦИК.

До 29 септември ще могат да се подават заявления за гласуване извън страната. Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700.