Акция срещу дрогата в София: Задържаха двама братя в „Драгалевци“

Задържани са двама братя при специализирана акция срещу наркоразпространението.

Мъжете са задържани в кв. „Драгалевци“, криминално проявени са.

Те са заловени по време на сделка. Известни са сред местните жители с прякорите Гого и Тото. Единият е заловен на стълбите на къщата му, другият се опитал да избяга, но след кратко преследване бил хванат, съобщи "Нова телевизия".

Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР.

На брифинг тази вечер пред къщата, в която живеят братята, Асен Ушатов, заместник-началник на Шесто районно управление, каза, че братята са на възраст 30 и 38 години и в тях са намерени няколко пакета със зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, вещество на кристали. Двамата са криминално проявени по линия на наркоразпространение. Имаме информация, че лицата разпространяват наркотични вещества на територията на цяла София, обясни Ушатов.

В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в кв. „Хиподрума".