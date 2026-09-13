Аресуваха трима дилъри във Враца

Трима души са задържани във Враца заради отрити у тях наркотици, съобщиха от МВР.

Двама от тях са установени във врачанските квартали "Сениче" и "Дъбника" по време на специализирана полицейска операция. Единият е 45-годишен, осъждан, а при претърсване на жилището му е иззета сгъвка от 10 грама бяло прахообразно вещество, два плика тип "спейсбек" с кристалообразно вещество общо 5 гр. и везна. При направения полеви наркотест веществата са реагирали на метамфетамин.

Другият задържан е на 26 години, в дома му е намерен буркан с 13 гр сухи зелени съцветия, реагирали на "канабис".

Снощи, след получена оперативна информация, е извършено претърсване на лек автомобил Ауди А4, собственост на 22-годишно момиче от с. Гложене, паркиран в ж.к. „Дъбника“ във Враца. Открити са пет топчета суха листна маса, реагирала на канабис и едно топче около 10 гр с бяло прахообразно вещество, реагирало на РСР.

По два от случаите са образувани досъдебни производства, а по единия – бързо.