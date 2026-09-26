Задържаха дилъри при полицейски операции срещу наркотиците в София

Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението, съобщиха от МВР. Иззети са различни наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и парични средства.

Операциите са проведени на 23-ти и 24 септември, общо задържани са четирима мъже. У тях са намерени наркотици, както и в жилищата, които обитават. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Преди месец при акция в ж.к. "Младост" столичната полиция откри и иззе 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса, припомня БТА.