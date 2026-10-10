Трима пострадали при 185 пожара в страната за денонощие

Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

За последните 24 часа екипите на пожарната са реагирали на общо 254 сигнала за произшествия и са потушили 185 пожара.

Над 100 пожара в сухи треви и храсти

При 21 от пожарите са нанесени преки материални щети. Пет от тях са възникнали в жилищни сгради, два в промишлени обекти, четири в спомагателни и временни постройки, а един е засегнал горски масив.

Останалите 164 пожара са преминали без преки материални щети. Най-голям е броят на огнищата в сухи треви, горска постеля и храсти - общо 106. Регистрирани са и четири пожара в стърнища.

56 спасителни операции за денонощие

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 56 спасителни дейности и помощни операции. От тях 14 са били свързани с пътнотранспортни произшествия, а 39 - с оказване на техническа помощ, включително съдействие на други структури на МВР.

През денонощието са регистрирани и 13 лъжливи повиквания.