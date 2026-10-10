Тир събори стълб и метални ограждения на оживен булевард в Хасково

Тежкотоварен камион катастрофира на булевард "Васил Левски" в Хасково, като събори метални ограждения и стълб за улично осветление. Инцидентът доведе до временно затваряне на част от булеварда и сериозни затруднения в движението, предаде БГНЕС.

Зад волана на камиона МАН с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движел от квартал "Орфей" към кръстовището с булевард "Съединение", когато в района на бившата Цигарена фабрика е загубил контрол над тежкотоварната композиция.

Камионът съборил стълб за улично осветление

При катастрофата превозното средство се е ударило в металните ограждения, разделящи двете платна на булеварда. От удара е съборен и стълб за улично осветление, който е паднал напречно върху платното в посока квартал "Орфей".

Заради опасността участъкът временно е бил затворен за движение, а трафикът в района е бил силно затруднен.

На място са пристигнали полицейски екипи и пожарникари, както и служители на "Общинска полиция", служба КОРЗ и общинското предприятие "Екопрогрес", които са съдействали за обезопасяването на района.

Ремаркето вероятно се е откачило в движение

По първоначална информация катастрофата е настъпила, след като ремаркето се е откачило от влекача по време на движение. Точните причини и обстоятелства около произшествието продължават да се изясняват.

Впоследствие ремаркето е било прикачено отново, а тежкотоварният автомобил е изтеглен от разделителния остров.

При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по пътната инфраструктура.