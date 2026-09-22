За или против: тировете над 12 тона със забрана за изпреварване по магистралите

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат нови предложения за промени в Закона за движение по пътищата. Едно от тях е пълна забрана тирове над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Проектът вече е внесен в деловодството на Народното събрание. Според предложените текстове, при нарушение на забраната се отнема книжката на водача за три месеца, а глобата е в размер на 500 евро.

В бранша обаче приемат идеята с противоречие. Превозвачите са категорични, че мярката, сама по себе си, е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Според тях с подобна мярка ще бъде блокирана дясната лента от тирове.

"В Европа доста често се случва да съм блокиран поради забрана за изпреварване или просто защото някой камион или пътно средство се движи с много ниска скорост. Има логика, но според мен трябва да е във времеви диапазон, в който да се прилага забраната. В Италия има забрани от 10:00 ч. до 15:00 ч. или от 22:00 ч. до 6:00 ч.", обясни пред Нова тв Атанас, международен шофьор с 15-годишен опит.

Казва, че образуването на тапи по магистралите също крие риск.

От камарата на автомобилните превозвачи също не са съгласни с пълната забрана. Една от причините е свързана с така наречените "коловози" в дясна лента.

"Това е типична българската особеност – ние не сме си оправили пътищата, за да може да има такава забрана. Другият проблем е свързан с движението на извънгабаритни автомобили. Това означава, че всички останали тежкотоварни автомобили трябва да се движат от порядъка на около с 50-60 км в час зад тях. Не виждаме логика и как това ще подобри безопасността", твърди Димитър Димитров.

От Съюза на международните превозвачи също смятат, че мярката трябва да се прилага в определени дни или часове. Но най-добрата превенция била, ако се инвестира в трета лента на магистралите.

От ГЕРБ пък предлагат при каране на тротинетка също да се изисква книжка най-малко за категория АМ.