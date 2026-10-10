"Бойкот на наглите": Над 50 000 българи се обединиха срещу високите цени

Касови бележки с необичайно високи суми, сравнения с цените в други европейски държави и сигнали за рязко поскъпване на стоки и услуги. Така изглежда потребителското недоволство, което събра над 50 000 души във Facebook групата "Бойкот на наглите и цени за пример" само за няколко месеца.

Инициативата възниква след въвеждането на еврото в България, когато част от потребителите започват да забелязват значителни увеличения на цените. Освен да споделят примери за поскъпване, участниците вече създават и карта на търговски обекти, които според тях предлагат справедливи цени, съобщава NOVA.

"Някои цени се качват двойно или тройно"

Пламен Пенков е сред създателите на онлайн общността. По думите му идеята се е родила след разговори с приятели за промените в цените след приемането на еврото.

"Решихме да направим една такава група, където в общи линии да може да се споделят всякакви фрапантни случаи за разлики в цените", разказа той.

Според Пенков част от поскъпванията са толкова големи, че трудно могат да бъдат обяснени с обичайните икономически фактори.

"Когато видяхме, че някои цени се качват двойно или тройно, което не отговаря на абсолютно никаква икономическа логика, и то в рамките на някакви месеци, единственото нещо, което може да реши този проблем, е да има масово спиране на ползването на тези услуги. И оттам дойде думата - бойкот", обясни той.

Идеята на инициативата е потребителите да оказват натиск чрез избора си къде да пазаруват и кои услуги да използват. Един от най-лесните начини, които организаторите предлагат, е отказът от скъпи продукти и търсенето на по-достъпни алтернативи.

Мляко и пица: Какви цени сравняват потребителите?

В групата редовно се публикуват снимки на касови бележки и ценови етикети от България и други европейски държави.

Пенков даде пример с прясното мляко, което според споделени от потребители данни в Португалия, Испания и Гърция може да бъде намерено за около 1 евро на литър.

"В България стандартната цена на прясното мляко е 1,70 - 1,80 евро за литър", посочи той.

Подобни сравнения се правят и за цените в заведенията. Според публикувани примери пиците в Торино, Италия, започват от 5-6 евро и достигат 8-9 евро, докато в някои квартални пицарии в България струват около 10 евро.

Тези примери отразяват наблюденията на участниците в групата, но сами по себе си не доказват необосновано поскъпване на целия пазар, тъй като цените могат да се различават според конкретния продукт, търговския обект и местните разходи.

Карта показва търговците с "цени за пример"

Освен да посочват обекти с високи цени, създателите на инициативата решават да обърнат внимание и на положителните примери.

Така се появява карта на търговски обекти, които според потребителите не са използвали въвеждането на еврото като повод за увеличение на цените.

Идеята е хората да могат по-лесно да откриват достъпни алтернативи и да насочват покупките си към бизнеси, чиито цени определят като разумни.

По този начин групата се опитва да превърне недоволството от поскъпването в организирано потребителско поведение, при което изборът къде да се харчат парите се използва като средство за въздействие върху пазара.