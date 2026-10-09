Румънските туристи не са притеснени от ситуацията в Черно море, страната ни разчита на тях

Летният сезон по Черноморието тази година започна трудно поради твърде ранния Великден на 12 април. Това беше сезонът на високите цени, големите промоции и резервациите в последния момент. Хотелиерите, притиснати от високите разходи заради поскъпването на горивата и на редица продукти, пробваха да наложат високи цени, но поради свитото търсене стана ясно, че те са непоносими и започнаха големите намаления през целия сезон. Те събудиха резервации в последния момент. Това коментира проф. д-р Стоян Маринов от катедра „Икономика и организация на туризма“ в Икономическия университет-Варна, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

През юли, август и септември е имало засилено търсене от румънски и украински туристи. Броят на реализираните от украински туристи нощувки в община Варна е бил по-висок от миналата година.

След ръста с 27% миналата година сега германските туристи са намалели с 20% заради нарушената свързаност, но спадът е под очакванията, тъй като нискотарифни превозвачи са успели да компенсират донякъде липсата на чартърни полети.

Броят на румънските туристи е на равнището от миналата година, а при молдовските и израелските туристи се наблюдава ръст, същото важи и за полските туристи по Северното Черноморие, отбеляза Маринов.

„За сезона от 15 юни до 15 септември община Варна отчита спад в рамките на 1% при посетителите и на 2% при реализираните нощувки. Това е нормално за неблагоприятната обстановка, в която премина сезонът. Ако се прибави и Южното Черноморие, може да се окаже, че сме постигнали резултатите от миналата година от гледна точка на брой пренощували лица и нощувки.“

Поради високите цени брутните приходи са нараснали с над 10% спрямо миналата година. Но финансовите резултати на хотелиерите и ресторантьорите през този сезон ще бъдат по-ниски в сравнение с 2025 г., очаква събеседникът.

Военните конфликти намаляват туристическото търсене

Най-важното общо условие, за да има туризъм, е мирната обстановка. Военни конфликти, природни бедствия, инциденти като този с ударените с дронове два кораба в Черно море влияят отрицателно на туристическото търсене, отбеляза Маринов. Но добави, че поради бързото разпространение на информацията обикновено в рамките на два-три месеца хората забравят подобни истории и търсенето се възстановява.

Той изрази надежда да няма подобни случаи в бъдеще, тъй като те ще влияят негативно на резервациите. И призова за сдържаност в интерпретациите на подобни инциденти, тъй като в противен случай се всява допълнително притеснение сред хората, които са решили да посетят България следващия сезон.

„Туристите от западноевропейските страни като Германия, Франция, скандинавските страни са по-притеснени от подобни събития, но България има голямото предимство, че основният туристопоток по Черноморието е от Румъния. Делът на румънските туристи като брой посетители и реализирани нощувки е 25%.“

Румъния се намира в същата зона и румънците може би няма да бъдат толкова притеснени от подобни ситуации, тъй като виждат в реално време, че България е сигурна и безопасна дестинация, счита Маринов.

Молдова също е страна от региона и хората там имат информация за случващото се в реално време. Тези туристи също не са толкова притеснени от ситуацията в Черно море и страната ни може да разчита на тях, отбеляза събеседникът.

Относно западноевропейските пазари, особено Германия, се предприеха инициативи за възстановяване на свързаността следващата година, каза Маринов, но добави, че ако страната ни не съумее да убеди потенциалните туристи от Германия, че Черноморието е сигурно и безопасно, разходите за маркетинг ще бъдат напразни.

Ефектът „Евровизия“ и „Цар Самуил“

Домакинството на Евровизия от Бургас е положително, тъй като повече хора ще чуят за България и ще научат, че имаме качествени продукти, отбеляза събеседникът и призова бизнеса по-организирано и партньорски да рекламира възможностите си за привличане на туристи.

„Колегите от Южното Черноморие вече се готвят за събитието, но трябва да предлагат не само настаняване, а и допълнителни преживявания за посетителите.“

Връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция е полезно най-вече за българския туризъм, тъй като много българи ще посетят тази туристическа забележителност в София, свързана с историята ни, счита Маринов.

Той очаква и туристи от Северна Македония по тази линия въпреки споровете ни със съседната страна. Според данни от бранша културният туризъм в България е нараснал с 10-14%, а събеседникът отбеляза, че културата е свързана с всяко пътуване. Дори хора, които идват на морска ваканция, отделят време за посещение на историческа забележителност или музай.

Всичко, свързано с историята на България, е полезно за развитието на културно-познавателния туризъм, изтъкна Маринов.

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