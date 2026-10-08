Заради атаките: С 80% са скочили разходите за плаване в Черно море

Атаките срещу търговски кораби в Черно море увеличават риска за корабоплаването, водят до ръст на застраховките и морските навла и ще се отразят на цените на стоките по света. Това ще повиши неминуемо и цените в магазините. Когато на световните пазари цените вървят нагоре, няма как ние да сме оазис, коментира пред Радио Варна капитан Никола Христов от Българската асоциация на корабните брокери и агенти. Заради повишения риск рязко нарастват разходите за морски превоз, като само през последния месец и половина навлата (разходът за транспорт на кораба) за някои товари са се увеличили с над 50%, а от началото на годината ръстът по определени направления от Черно море към Атлантика надхвърля 80 на сто.

Капитан Никола Христов припомни, че Международната морска организация е осъдила атаките срещу търговски кораби и се търсят механизми за подобряване на сигурността на корабоплаването в Черно море. Той определи като положителни усилията, обявени след Консултативния съвет за национална сигурност в сряда, за по-добра координация между международните организации и за търсене на дипломатически решения, които да гарантират безопасността на корабоплаването извън териториалните води на воюващите държави. По думите му България, Румъния, Турция и Грузия са сред страните, които търпят преки икономически последствия от конфликта. За пристанищата във Варна и Бургас това означава по-малко кораби, по-висок риск за търговците и по-трудна реализация на продукцията на международните пазари, каза още специалистът.

Капитан Христов прогнозира, че световният пазар ще бъде силно повлиян след атаките срещу кораби. Зърното, което се изнася от Черно море, представлява около 27% от световната търговия, поясни той. Голямо е и количеството на износа на маслодайни растения, допълни Христов. Няма алтернатива на Черно море за бизнеса, категоричен беше той. Според него морският транспорт остава незаменим за международната търговия. Почти 12 хиляди камиона чакат да преминат границата на Украйна в различни посоки. Те могат да превозят едва 20 и няколко тона товари – това е абсолютно незаменимо по отношение на търговията по Черно море, допълни Христов.