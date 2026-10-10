Тагарев за ударите по корабите в Черно море: България не може сама да гарантира сигурността

Няма никакъв проблем България, заедно със съюзниците си от НАТО, да гарантира корабоплаването в Черно море. Това заяви пред "Големите последици" бившият военен министър проф. Тодор Тагарев.

В предаването той коментира ударите по два кораба в българската изключителна икономическа зона на морето.

"Чакат да потъне корабът и не правят обследване, за да не би да излязат допълнителни доказателства, че атаката е от руска страна... Виждаме тотално нежелание на правителството да се установи истината за тези случаи, като паралелно с това ни се пускат някакви отвличащи вниманието тези", категоричен бе проф. Тагарев пред Bulgaria ON AIR.

Самостоятелно решение е почти невъзможно да намерим, посочи специалистът.

"А дори и след КСНС не виждам концепцията, че ние трябва, заедно със съюзниците си, да изграждаме антидрон системи", посочи още събеседникът.