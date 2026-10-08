Шаламанов: КСНС не постигна целите си, да поискаме подкрепа от НАТО

Президентът Йотова отхвърли политизирането на темата за морската сигурност след заседанието на КСНС.

Бившият зам.-министър на външните работи Велизар Шаламанов коментира свикания вчера КСНС. Според него трябва да се даде ясен отговор за атаката в Черно море и на базата на честни отговори да бъде постигнато съгласие, тъй като това е смисълът на КСНС.

“Той не постигна целите, които му е поставила Конституцията. Няма ясен отговор на въпросите кой е противникът, кои са съюзниците и каква е заплахата, която отразим. Ние не можем да очакваме ефективни действия, заради това си мисля, че след като КСНС е без резултат, сега решенията трябва да се търсят в парламента", каза Шаламанов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му българските служби имат информация, с каквато са успели да се сдобият.

С каква информация се разполага

"Нека не забравяме, че ние имаме въздушно разузнаване, морско разузнаване, агентурно разузнаване. Както и разузнаване от открити източници. Но освен това ние участваме в разузнавателните мрежи за обмен на информация в НАТО и ЕС. Имаме споразумение с Украйна, което ни позволява много по-тясно взаимодействие с Украйна, и тези инструменти трябва да се ползват. Разсекретяването на документи има определен ред в Закона за защита на класифицираната информация. Това зависи от съставителя на документа", допълни Шаламанов.

Бившият зам.-министър е на мнение, че обществото трябва да знае отговорите, за да разбере и да подкрепи действията на правителството.

"Една възможна стъпка е парламентът, но друга много важна стъпка е консултация в рамките на НАТО, тъй като за това има Северноатлантически съвет, за това има член 4 във Вашингтонския договор. Има основание този член да бъде задействан, тъй като не става въпрос за някакъв инцидент, а става въпрос за стратегически удар, който цели да блокира търговската дейност в Западното Черноморие. Това е пряка икономическа заплаха за нас, а също така е и военна. Но това е и заплаха за нова ескалация на руската агресия към Украйна, целяща задушаване на тази страна, а това би довело до огромни бежански вълни и проблеми за сигурността и икономиката на Европа, което е много сериозен риск", подчерта Шаламанов пред Bulgaria ON AIR.

Според него не би трябвало да е такава тайна какво е превозвал корабът.

Какво е превозвал удареният кораб

"Всички тези търговски кораби подлежат на регистрация. В Бургас има координационен център, който поддържа информация за всеки кораб, който влиза в Черно море и пътува там. Информацията се обменя между страните. За да бъде ударен от руснаците, ако превозва оръжия, значи руското разузнаване знае, че те превозват оръжия. Ако руското разузнаване знае, не виждам как разузнаването на България, на САЩ, на Великобритания и Турция няма да знаят. Ние също трябва да бъдем уведомени и ако това е наистина риск или заплаха, то трябва да бъде предотвратено", категоричен е експертът.

Подкрепа от НАТО

"А българските служби, бидейки част от разузнавателната общност на НАТО и ЕС, имат достатъчно детайлна информация. По време на евакуацията от Близкия изток по време на служебното правителство нашите служби се справяха брилянтно. Те имаха много точна информация какво се случва ден по ден и час по час в един отдалечен от нас регион. Решението да се потопи търговски кораб в изключителната икономическа зона на страна член на ЕС е взето на много високо ниво", поясни Велизар Шаламанов.

Гледайте видеото с целия разговор.

Той е категоричен, че трябва да поискаме подкрепа от НАТО.