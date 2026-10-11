Демерджиев: Не се страхувам от заплахи, не съм бил адвокат на Филипов

Бомбените заплахи срещу държавни институции и лично срещу Иван Демерджиев се появяват в периоди на засилен обществен интерес към чувствителни теми, включително полетите на Делян Пеевски. Това заяви самият вътрешен министър пред bTV, като подчерта, че не може да обвини пряко лидера на ДПС, но вижда закономерност, която според него заслужава внимание. Демерджиев коментира и убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, като категорично отрече да е бил негов адвокат.

"Не се страхувам и подобни действия не могат да повлияят нито на поведението ми, нито на решенията, които вземам. Притеснява ме много повече фактът, че тези имейли всяват смут, нарушават нормалния живот на гражданите и създават впечатление за дестабилизация", заяви Демерджиев.

По думите му има повтарящ се модел в появата на заплашителните съобщения, които засягат стотици държавни институции. Той посочи, че охраната му не е усилена, тъй като действията на компетентните органи се основават на проверена информация, а не на самите имейли. Според него стриктното спазване на протоколите при подобни заплахи е от решаващо значение, за да не се допусне изкуствено създаване на обществена тревожност.

"Не мога да стигна до заключението, че Делян Пеевски ме заплашва, но виждам връзка, подчерта Демерджиев. Той припомни, че на 2 юли е говорил в Народното събрание за полетите на Пеевски, а на 7 и 8 юли са последвали нови заплахи. Според него съвпадението във времето поражда основателно съмнение, че целта може да бъде изместване на общественото внимание от разкрития, засягащи влиятелни икономически и политически кръгове. Ще направим всичко възможно да установим кой физически стои зад тези заплахи", заяви бившият министър.

Той уточни, че при последен случай е имало и персонална заплаха, целяща да попречи на навременното му придвижване до Народното събрание.

По темата за полетите на Пеевски Демерджиев се позова на информация от малтийските служби, според която фактури за полети са издавани на малтийската компания "Хипария" и са били плащани от българското дружество "Спектрум РЕД". Той посочи, че Пеевски е заявил публично, че плащанията са извършени от него и семейството му, и настоя тези твърдения да бъдат подкрепени с документи.

"Изнасях факти и цитирах конкретни документи. Който твърди, че лично е платил полетите, трябва да докаже това", каза Демерджиев.

Той допълни, че събраните материали по различни случаи вече са изпращани в прокуратурата, а проверките за предполагаемо източване на публичен ресурс продължават.

По повод убийството на Илиян Филипов Демерджиев отхвърли твърденията, че е бил адвокат на бизнесмена. Той обясни, че двамата са се познавали чрез общи контакти от пловдивския бизнес и са се срещали приблизително седем-осем пъти през последните години, включително на футболни мачове.

"Наистина не съм бил адвокат на Илиян Филипов. Дори да бях, не виждам нищо нередно в това, но нека фокусът бъде върху извършителя и хората зад него", заяви той.

Демерджиев посочи, че според събраните доказателства е установен физическият извършител, докато издирването на оръжието продължава.