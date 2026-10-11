Областният управител на Стара Загора: Не мисля, че "Шипка" е мястото за популизъм

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка предизвика политически спорове и размяна на нападки между политици и кандидат-президенти в хода на предизборната кампания.

Областният управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов призова темата да не се политизира.

По думите му ремонтните дейности са били наложителни заради повредени елементи както по самия монумент, така и в района около него.

"За съжаление виждаме, че е един такъв въпрос, който по принцип би трябвало да обединява всички нас и който, съответно, трябва да дава възможност за единно съгласие по въпрос, свързан с националното ни достойнство, защото паметникът "Шипка" не е просто паметник, това е светиня и всъщност най-накрая, след толкова години усилия бяха издействани отпуснати средства именно от правителството на "Прогресивна България" за ремонтиране и възстановяване на нанесените щети по паметника от годините. Сега виждаме, че това се използва с политическа цел от дадени политически сили, които имат задача просто да си подсилят предизборната кампания, което не го считам за удачно. Има достатъчно други възможности за популизъм, за политически сблъсъци и не мисля, че "Шипка" е мястото за това", заяви областният управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов пред Bulgaria ON AIR.