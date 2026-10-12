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В развитие Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

МВнР не е уведомено, че Ива Михайлова идва в България

Ведомството не е участвало в организацията

12.10.2026 | 10:13 ч. Обновена: 12.10.2026 | 10:37 ч. 8

Както стана по-ясно днес Ива Михайлова вече е в България, след като е преминала границата със своя адвокат. От Министерството на външните работи излязоха с коментар по случая, съобщавайки, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на момичето.

МВнР не е участвало в организирането на пътуването, се казва в официално съобщение.

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“Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции“, пише още в позицията.

 

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МВнР Ива Михайлова граница прибиране РСМ ива-12.10.
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