МВнР не е уведомено, че Ива Михайлова идва в България

Както стана по-ясно днес Ива Михайлова вече е в България, след като е преминала границата със своя адвокат. От Министерството на външните работи излязоха с коментар по случая, съобщавайки, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на момичето.

МВнР не е участвало в организирането на пътуването, се казва в официално съобщение.

“Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции“, пише още в позицията.