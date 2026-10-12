Неочаквано: Ива Михайлова премина границата и е в България

Ива Михайлова премина границата със своя адвокат и вече е в България. Нейният защитник Николай Михайлов призна, че е имало хора, които са помогнали тя да пристигне у нас и да се подложи на лечение. Ива заяви, че е използвала и македонският и българският си паспорт на границата, но засега не разкриват през кой пункт са минали.

В момента се водят разговори с българските власти за нейния статут.

"Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската показах на нашата граница. Делото продължава с мен или без мен. Ще видим как ще протече. В България се чувствам в безопасност, в Северна Македония бях репресирана заради българския си произходи и това беше една от причините да ме обвинят", каза Ива пред bTV.

23-годишната Ива Михайлова е с двойно българско и македонско гражданство, чийто случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение по оста София – Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония (РСМ) заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври 2025 г.

Вследствие на инцидента документите ѝ за самоличност са отнети, а съдът в град Кочани многократно ѝ налага забрана да напуска страната.

При инцидента Михайлова получи тежки травми - счупен прешлен L5 и спукан прешлен L4, което води до частична параплегия и периодична парализа на левия крак. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките ѝ не може да бъде извършена в РСМ. Поради това тя настоява да бъде пусната за лечение в България.

Обвинението твърди, че Михайлова е влязла в насрещното платно. Две от трите експертизи до момента обаче сочат обратното – че другият автомобил е навлязъл в нейното платно и е предизвикал удара.

Според адвокатът ѝ Ива Михайлова би се завърнала в родината си, ако бъде гарантирана нейната сигурност.

През последните седмици нейният случай е обсъждан на най-високо ниво между двете страни, но съдът така и не я допусна за лечение в България, въпреки препоръките на лекарите и фактът, че тя не може да получи необходимата медицинска помощ в Северна Македония.