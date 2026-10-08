Михайлова към Муцунски: За какво пълноценно лечение говорите? (ВИДЕО)

Ива Михайлова публикува видеообръщение, в което остро критикува и обвинява в лъжа външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. Повод за реакцията ѝ станаха изявления на Муцунски по време на посещението му в София, според които на Михайлова е осигурено пълноценно и адекватно лечение на територията на РСМ.

По думите на пострадалата инцидентът е станал преди една година, когато е била блъсната в собствената си лента на пътя към град Берово. Михайлова определи изявлението на Муцунски като "нагло".

Михайлова подчертава, че е представила пред македонския съд десетки медицински документации, включително и официално консилиарно мнение от петима невролози и неврохирурзи от държавната болница в Скопие.

Според документацията тя се нуждае от спешна медицинска интервенция и специфична рехабилитация, за които здравната система в Северна Македония няма необходимите технически и медицински възможности. Препоръчаното лечение може да бъде извършено единствено в България, Израел или Турция.

“Самите лекари при всеки преглед ми казват, че това лечение няма как да се извърши тук. Не разбирам за какво пълноценно лечение говори господин Муцунски“, споделя Михайлова.

Тя разкрива още, че прокуратурата в Кочани отказва да ѝ позволи напускане на града, въпреки че е готова да внесе гаранция в размер на над 80 000 евро.

Във видеото тя отправя и няколко директни въпроса към политическото ръководство на Северна Македония:

Каква е била целта на пътуването на строителните работници от другия автомобил и дали са отивали да строят частна вила на Муцунски или негов близък?

Кой е мъжът, пристигнал на мястото на произшествието минути след сблъсъка, който според думите ѝ е принудил свидетелите да изтрият снимките си от инцидента и е участвал в съставянето на протокола за катастрофата заедно с полицията?