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В развитие Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

МВР в готовност да дадат охрана на Ива Михайлова

Демерджиев потвърди, че момичето е в “Пирогов”

12.10.2026 | 10:26 ч. Обновена: 12.10.2026 | 10:37 ч. 5

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е в България и е настанена в “Пирогов”.

“Докладваха ми, че се намират в "Пирогов" - тя и адвокатът ѝ. Ще бъдат предприети действия да бъде разпитана - да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена”, каза Демерджиев, цитиран от БНР.

Срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани - Щип. При инцидента загина един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение.

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Външият министър на Скопие Тимчо Муцунски каза преди няколко дни, че на Ива ще бъде позволено да се срещне с български лекари, но според него болниците в Република Северна Македония могат да осигурят лечението ѝ.

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