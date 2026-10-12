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Четирима маскирани нанесоха побой на жена в Павликени

Пострадалата е с леки телесни повреди

12.10.2026 | 11:08 ч. 14
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Служители на полицейското управление в Павликени разследват случай на побой над жена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Вчера по обяд в управлението на полицията е получен сигнал от Спешна помощ – Павликени за пациент с нанесен побой и леки телесни повреди. След намесата на полицията е установено, че деянието е извършено в събота около 23:30 ч. в Павликени от четирима маскирани мъже.

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Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В средата на август бяха задържани четирима мъже и три жени за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица.

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