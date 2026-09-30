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Двама братя пребиха и ограбиха жена на спирка в "Люлин"

Удари в зъбите и носа за портмоне с 350 евро

30.09.2026 | 15:00 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама братя на 20 и 22 години са обвинени за грабеж над жена на спирка на градския транспорт в столичния квартал "Люлин". При нападението жертвата е била удряна с юмруци в лицето, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 27 септември около 22:00 часа.

Според разследването двамата нападнали жената на спирката и със сила отнели портмонето ѝ. В него имало 350 евро, ваучери за храна и лични документи.

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По данни на прокуратурата двамата братя нанасяли удари с юмруци по лицето, носа и зъбите на жената, за да извършат грабежа.

На 20-годишния и 22-годишния мъж са повдигнати обвинения.

С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да поиска от съда двамата да останат за постоянно в ареста с мярка "задържане под стража", пише БТА.

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