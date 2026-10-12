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Донев: Работим по финализиране на бюджетните закони (СНИМКИ)

Провежда се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

12.10.2026 | 12:51 ч. 5

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

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В началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството работи усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони.

“Предстои тази седмица заседание на комисията по бюджетна политика към НСТС и социалните партньори ще имат възможност да обсъдят всички детайли по предложенията. Пакетът от данъчни закони ще се обсъди и на заседание на НСТС, което планирам да проведем следващата седмица”, добави вицепремиерът.

Донев увери, че проектите за данъчни закони, проектобюджета на държавата, както и проектобюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване ще се обсъдят от НСТС, като преди това ще има и неформални срещи със социалните партньори.

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По повод дневния ред на заседанието вицепремиерът каза, че ще се разгледат проекти, внесени от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които не са получили единодушна подкрепа от членовете на постоянните комисиите към НСТС.

“Постъпило е искане от председателя на Комисията по труда, демографската и социалната политика на Народното събрание за становище от НСТС относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда”, съобщи Донев. 

“Постъпило е писмо от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за извънредно заседание за подготовката на държавния бюджет за 2027 г., промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера, както и за подготвените структурните и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор”, добави вицепремиерът.

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Тагове:

НСТС Гълъб Донев бюджет заплати МТСП пенсии
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