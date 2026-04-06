КНСБ изпраща на премиера Гюров мерки срещу поскъпването на живота

КНСБ ще изпрати днес пакета от мерки заради нарастващите цени до премиера Андрей Гюров, председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии.
От профсъюза вече обявиха спешен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса заради икономическата несигурност.
Сред основните идеи са въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи, компенсации за горива за граждани и бизнес, както и таван на надценките при горивата и храните от малката потребителска кошница.
Синдикатът предлага още директна финансова помощ за хора с ниски доходи, разсрочване на сметки за ток и отопление, както и забрана за спиране на услугите за уязвими домакинства.
В енергийния сектор предлагат да се запази цената на електроенергията за бита и да се приложат мерки за защита на енергийно бедните. В предложения пакет са заложени и компенсации за земеделските производители и увеличаване на ваучерите за храна.
От КНСБ настояват предложенията да се обсъдят на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, пише БНТ.