Гълъб Донев отрече Илиян Филипов да е бил дарител на ПБ

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е бил дарител при създаването на "Прогресивна България". Това той заяви пред "Нова телевизия" в отговор на въпрос дали Филипов е бил сред дарителите на коалиция "Прогресивна България". Министърът на финансите коментира и още политически теми, които не слизат от дневния ред на обществото през последните дни. Той съобщи, че текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени за да няма двояко тълкуване.Донев бе категоричен, че не би следвало банките да повишат лихвите по кредитите с въвеждането на данък "свръхпечалба".

Списъкът с дарителите, предоставили над 500 евро по време на предизборната кампания, е предоставен в Сметната палата, аргументира се Донев по повод на появила се информация, че Филипов е присъствал при учредяването на "Прогресивна България" в Пловдив.

Донев заяви, че не е запознат в детайли с отношенията между вътрешния министър Иван Демерджиев и убития бизнесмен и призова компетентните органи да изяснят всички обстоятелства около убийството.

"Не съм навътре в подробности около тази ситуация. Случаят е трагичен, нека органите да бъдат оставени да изяснят и да разследват всичко", заяви той.

Донев защити предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на банките.

"588% ръст не е нормален. Това е свръхпечалба."

По думите му през последните пет години печалбите на банките са нараснали с 588%. Донев отхвърли опасенията, че допълнителният данък ще доведе до поскъпване на кредитите.

"Аз и съответно експертите в МФ не допускаме такъв ход от страна на банките", заяви финансовият министър. Той обясни, че печалбата на банките обикновено се разпределя като дивидент към акционерите, а кредитирането се финансира и чрез други източници, сред които са депозитите на гражданите и бизнеса.

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Донев посочи още, че с присъединяването на България към еврозоната банките са получили допълнителен ресурс, след като са били освободени средства, държани като резерви.

Повод за задочния спор между финансовия министър и управителя на БНБ Димитър Радев стана позицията на гуверньора от 25 септември. Радев предупреди, че допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи инвестициите и да се отрази на икономическия растеж. БНБ посочи, че представя професионална оценка на възможните последици от мярката, а не заема страна в политическия дебат.

Донев обаче определи позицията на Радев като излизане извън правомощията му и като намеса в политическата ситуация. В интервюто си днес финансовият министър заяви, че предупреждението на гуверньора не е колективно становище на Управителния съвет на БНБ.

"Не знам в чия полза е това, но за мен темата е затворена", каза Донев и посочи, че в петък, 2 октомври, му предстои среща с управителя на БНБ. По-рано Донев вече определи позицията на Радев като "застъпване на политически тези".

Текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени за да няма двояко тълкуване

Финансовият министър заяви, че текстът от законопроекта, публикуван за обществено обсъждане, ще бъде преработен, за да не допуска двусмислено тълкуване.

"Текстът ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване", каза Донев. Той уточни, че целта на предложението е да се забрани продажбата на домашно произведена ракия с неясен произход и качество в заведения, къщи за гости и други обекти, а не да се засягат традициите на гражданите.

"И до сега хората да бъдат спокойни. Никой няма да ходи в хладилниците, в къщите, да рови и да търси традиции", заяви министърът. Той подчерта, че съществуващите разпоредби в Закона за акцизите и данъчните складове относно домашната ракия не се променят.

Свиване на разходите в МВР

Донев съобщи, че вчера е разговарял с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за преструктуриране, свиване на разходите и насочване на средства към дейности, които ще подобрят сигурността на гражданите. Той посочи, че ще има съкращения на персонал, който не е пряко ангажиран с полицейски и други функции, но конкретният обхват все още не е изяснен.

Сроковете за бюджета ще бъдат спазени

Министърът увери, че законовите срокове за подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъдат спазени. На 5 и 6 октомври представители на Европейската комисия ще бъдат в България за обсъждане на бюджетните параметри. До 15 октомври страната трябва да представи бюджетната си рамка на Комисията като член на еврозоната, а след тази дата проектобюджетът ще бъде внесен и в Народното събрание.

Донев припомни, че заради процедурата при прекомерен дефицит България следва да се придържа стриктно към заложените параметри за нетните разходи през отделните години.

Условията за новопоетия дълг са благоприятни

Той определи условията по новопоетия вчера държавен дълг като изключително благоприятни. По думите му опасенията, че жалбите в Конституционния съд срещу бюджетния дефицит ще попречат на финансирането, не са се оправдали.

Донев подчерта и повишаването на перспективата по кредитния рейтинг на България до положителна през миналата седмица. Според него това е положителна оценка както за икономиката, така и за мерките на правителството за преодоляване на прекомерния дефицит и стабилизиране на публичните финанси.

За поскъпването на горивата

Попитан за печалбите на „Лукойл“, Донев заяви, че не разполага с информация за текущия марж на компанията, и насочи въпроса към министъра на икономиката и вицепремиера по икономическите въпроси. Той припомни, че свръхпечалбата на дружеството вече е била обложена по европейския регламент от 2022 г. Според него повторно облагане за същите референтни години няма да има ефект.

Министърът свърза поскъпването на горивата с прекратяването на вноса на руски петрол и преминаването към доставки от други източници. По думите му България се е отказала от дерогацията по-рано от позволения срок, а разликата в цените на суровината се е отразила върху крайните цени.

Донев заяви, че въпреки поскъпването горивата в България остават сред най-евтините в Европа. Според него сравненията трябва да отчитат както държавите, които продължават да внасят руски петрол, така и тези, в които се прилагат административни тавани на цените.

„Еврото като валута не е виновно за ръста на цените“, каза министърът. Той обвини предходното правителство, че не е оценило достатъчно добре готовността на бизнеса и гражданите за присъединяването към еврозоната и не е предприело необходимите мерки за защита на потребителите.