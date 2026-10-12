Димитров, КНСБ: Новия механизъм МРЗ предвижда тя да расте

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира решенията, взети на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). По думите му според новия механизъм за определяна на минималната работна заплата, се предвижда тя да се увеличава, но размерът и темпът на растеж ще зависят от динамиката на четири показателя.

“Този механизъм движи минималната заплата нагоре. Такива вариации по темата, че ще слезе надолу, няма. Колко нагоре и колко бързо - въпросът е на разчети, на сметки, на динамика на тези показатели“, коментира Димитров след заседанието.

Според него досега минималната работна заплата се е определяла спрямо един показател, докато новият механизъм включва четири. Те отчитат покупателната способност на минималното възнаграждение, изменението на медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда.

“Дали са най-добрите? Сигурно не са. Някой може да намери и някои други. Те към момента обаче са тези, които стоят на масата и които правителството има намерение да внесе“, подчерта президентът на КНСБ.

Димитров определи предложените показатели като осигуряващи добър баланс между социалните и икономическите параметри, които трябва да бъдат отчетени при определянето на минималното възнаграждение.

Издръжката за живот

Експертът подчерта, че за синдиката е важно минималната работна заплата да се обвърже с издръжката на живота.

“Искаме издръжката на живота да е в основата. И продължаваме да искаме“, добави Димитров.

Според него трябва да има методика, по която издръжката на живота да се измерва и данните да се обявяват по установен ред. Той това е съществен въпрос за синдикалната организация, тъй като целта е минималната заплата постепенно да достигне ниво, което позволява на работещите да живеят достойно.

Президентът на КНСБ каза още, че предложените показатели и методологията са резултат от договорености между социалните партньори. Димитров припомни, че при обсъждането са били необходими продължителни разговори и компромиси.

Димитров уточни, че за 2027 г. синдикатът не е постигнал съгласие за прилагането на новия механизъм и продължава да смята, че трябва да се запази досегашният подход за определяне на минималната работна заплата, при който размерът е 692 евро.

Промените в наредбата регламентират механизъм, при който минималната заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът за текущата година, а горната ще се изчислява по формула с четири показателя, всеки с тежест от 25%.