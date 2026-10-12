Евродепутат сезира ЕС за забраните на Сърбия срещу български учени

Българският евродепутат Ивайло Вълчев сезира Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) заради отказите на сръбските власти да допуснат в страната представители на Научния институт "Западни покрайнини". Той настоява европейските институции да поискат обяснения от Белград и да предприемат действия за защита на правата на българската общност в Сърбия.

Повод за писмото са два случая на наложени ограничения срещу представители на института. На 10 октомври сръбските власти отказаха достъп на неговия председател доц. д-р Ангел Джонев, а през август подобна мярка е била приложена и спрямо д-р Валентин Янев, член на управителния съвет.

Забрана за влизане заради "заплаха за националната сигурност"

Доц. д-р Ангел Джонев е пътувал за Сърбия, за да участва в отбелязването на 28-ата годишнина от създаването на Културно-информационния център "Босилеград".

На граничния пункт "Рибарци" обаче той не е бил допуснат на сръбска територия и му е връчен официален документ за отказ на влизане.

Като основание за ограничението сръбските власти са посочили "заплаха за националната сигурност". Не се съобщават конкретни обстоятелства, които да обясняват тази квалификация.

Вълчев поиска намеса на европейските институции

В писмото си до Европейската служба за външна дейност евродепутатът поставя въпроса дали подобни ограничения не нарушават основни права и свободи.

"Тези случаи поставят сериозни въпроси за свободата на изразяване, академичната свобода и защитата от дискриминация, както и за правото на българската общност в Сърбия да съхранява своята национална и културна идентичност", посочва Вълчев.

Той настоява европейската дипломатическа служба да постави случаите пред сръбските власти и да поиска конкретни обяснения за основанията, на които са наложени забраните.

Евродепутатът призовава също да бъдат предприети необходимите действия в рамките на правомощията на ЕСВД.

Правата на българското малцинство и европейският път на Сърбия

Според Вълчев защитата на националните малцинства и зачитането на основните човешки права трябва да бъдат съществена част от отношенията между Европейския съюз и Сърбия.

Той подчертава, че въпросът е особено важен в контекста на европейската интеграция на страната, при която спазването на основните права е сред ключовите изисквания.

"Защитата на правата на българите в Западните покрайнини не бива да остава само декларация. Тя трябва да бъде реален ангажимент в отношенията между ЕС и Сърбия", заявява Ивайло Вълчев.

Към момента не се съобщава за официален отговор от Европейската служба за външна дейност или от сръбските власти по отправеното искане.