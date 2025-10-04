IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Европа беше решила да се превърне в хубав пейзаж от картичка за туристи

От самото начало беше ясно, че в основата на европейската отбрана стоят две неща

04.10.2025 | 21:33 ч. 5

Съветът на Европа прекрати мониторинга си над България благодарение на общите усилия на всички български представители и на това, че страната ни е изпълнила изискванията. Това заяви в предаването "Опорни хора" евродепутатът от ИТН/ЕКР Ивайло Вълчев. 

"Европа закъсня, защото либералната върхушка, която ръководеше континента през последните 10-15 години, първо се облегна на гърба на САЩ, разчитайки, че те, защитавайки своите интереси в Европа, някак по подразбиране ще се грижат за сигурността на всички. После Европа започна да убива собствените си индустрии, включително и оръжейната, налагайки безумията на "Зелената сделка"... Европа беше решила да се превърне в хубав пейзаж от картичка за туристи", посочи още Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

"От самото начало беше ясно, че в основата на европейската отбрана стоят две неща - общо европейско разузнаване и създаване на обща система за европейска сигурност - за наблюдение и реакция. Това да обединиш някакви въоръжени сили под едно командване е последното, което ще се случи", коментира евродепутатът. "Европа би трябвало да се събуди и да поеме собствената си сигурност в собствените си ръце. Това не означава подготовка за война."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Европа Ивайло Вълчев отбрана
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem