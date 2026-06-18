Докладът на РСМ в ЕП: Политически, не законодателен, но има огромна тежест

Европарламентът одобри доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към ЕС, като в документа остана формулировката за общата ни история. Темата в предаването “България сутрин” коментираха председателят на фондация "Македония" Виктор Стоянов и евродепутатът Ивайло Вълчев.

Според Стоянов в доклада за напредъка на РСМ са останали най-важните изисквания към Скопие. “Докладът е политически, не е законодателен. Не обвързва самия ЕС и Северна Македония, но има огромна политическа тежест”.

Председателят на фондация “Македония” добави, че за България е важно в доклада да се препотвърди това, което сме постигнали като общоевропейски компромис през юли 2022 г. - т.нар. Френско предложение.

Стоянов уточни, че в доклада се говори за сръбското влияние в Северна Македония, както и че държавата на практика е част от сръбския свят. "Говори се за проблеми със съдебната система, които са толкова сериозни, че доверието в съда е 2%. Говори се за проблеми с корупцията. Всичко това говори на Северна Македония, че тя не се реформира. В доклада става дума и за започване на преговори от Северна Македония, включване на българите в Конституцията, предоставянето им на права”.

Българската позиция в Европарламента

Пред Bulgaria ON AIR темата коментира и евродепутатът Ивайло Вълчев от групата на европейските консерватори и реформисти. По думите му са защитени интересите и принципите на Европа.

“Ако бяха минали някой от предложенията на г-н Вайц, щяхме да изпаднем в странна ситуация парламентът да оспорва вече приети други европейски документи. Обединихме се отново всички 17 български депутати да покажем обща позиция. Това в Брюксел е от изключителна важност", коментира Вълчев.

Според него България печели, защото защитава логиката, по която работи ЕС. "Тезите, които г-н Вайц ни представи в своята версия, бяха постоянно коментирани и приемани с аплодисменти от властите в Скопие. Съсредоточаваме се върху доклада за РСМ, но вчера минаха и други доклади за страни от Западните Балкани, където имаме български успехи. В доклада за Косово включихме част, която споменава българската общност", подчерта евродепутатът.

Стоянов добави, че докладът с напредъка на РСМ в ЕП е като “горещ картоф”.

"Поведението на Томас Вайц и на някои други евродепутати подсказва много сериозен лобизъм. Те имат много проблеми във вътрешен план. Ако проследим реториката на външния министър, на премиера Мицкоски - те имат проблем с това, че трябва да изпълнят Протокол 2 от договора. Той включва редица културни въпроси между двете държави", обясни председателят на фондация "Македония".

Според Вълчев РСМ се опитва да намери пряк път към решаването на проблемите.

"Има казус, който би могъл да създаде усещане, че пряк път може и да има и това са разговорите за възможността за създаване на по-бърз път за приемане на ЕС на Украйна и евентуално Молдова. Езикът на омразата идва от РСМ и е налаган и толериран от най-високите нива на политиката на страната. Става допустимо да се демонстрира невъзпитано поведение", коментира евродепутатът.