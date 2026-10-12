Радев поиска съдействие от ЕС за проучването на потъналия кораб в Черно море

Инвестициите във високите технологии, изкуствения интелект и иновациите, както и сигурността в Черно море, бяха сред основните теми на среща между министър-председателя Румен Радев и изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен.

Разговорите се проведоха в Министерския съвет с участието на вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Акцент беше поставен върху осигуряването на устойчиво европейско финансиране за технологично развитие в контекста на преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Радев: "Конкурентоспособността изисква инвестиции във високите технологии"

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за подкрепа на малките технологични компании в Европа и създаването на условия за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Премиерът подчерта, че технологичното развитие е пряко свързано както с икономическия растеж, така и със сигурността на държавите членки.

"Конкурентоспособността на всяка държава членка и на самия ЕС изисква инвестиции във високите технологии, в иновациите, както и да гарантираме сигурността си", заяви Радев.

Той посочи, че България полага усилия за развитие на националната IT екосистема и изграждането на AI фабрики, с които страната се стреми да навакса изоставането си в технологичния сектор.

Според министър-председателя след години на недостатъчно внимание към инженерните специалности интересът към тях отново нараства, включително към подготовката на кадри в областта на изкуствения интелект.

Българските таланти и развитието на AI сектора

Радев обърна внимание на необходимостта технологичните инвестиции да бъдат съчетани с качествено образование и възможности за професионално развитие.

По думите му постиженията във високите технологии и космическите изследвания зависят не само от финансовите ресурси, но и от подготовката на специалисти и създаването на конкурентна среда, която да им позволява да реализират потенциала си.

Премиерът посочи като пример успехите на българските ученици, които ежегодно печелят призови места на международни олимпиади по математика, физика и астрономия.

България търси европейска помощ за разследването в Черно море

Втората основна тема на срещата беше сигурността в Черно море след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.

Румен Радев запозна Хена Виркунен с хода на разследването и необходимостта от допълнителна технологична подкрепа за установяване на обстоятелствата около инцидента.

Премиерът постави акцент върху възможността специализирани европейски организации да окажат съдействие при дълбоководното проучване на потъналия кораб.

Целта е да бъдат открити евентуални останки от дроновете, използвани при атаката, и да бъдат събрани доказателства, които да помогнат за изясняването на произхода им.

Разговорът постави във фокус необходимостта от европейско сътрудничество както за технологичното развитие на България, така и за укрепването на сигурността в Черноморския регион.