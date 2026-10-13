Четирима са спасените от потъналия кораб до Крапец

Най-малко четирима души са спасени от потопения край Крацеп кораб. Информацията за състоянието на останалите членове на екипажа остава непълна. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

По думите му иестима моряци са пострадали при атаката срещу товарния кораб "Челси 3" край Бяла, като всички 15 души от екипажа са спасени. Петима от тях са с леки наранявания, а един е с леки изгаряния и е транспортиран до Военномедицинската академия.

"Сигналът за инцидента край Бяла е получен през нощта, около 2 ч. Екипажът на кораба е бил евакуиран с катер на "Гранична полиция" и пристигнал на Морска гара - Варна около 2:30 ч. На борда са били 15 души . седем украински и осем азербайджански граждани. Петима от пострадалите са транспортирани до многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна" във Варна, а морякът с леки изгаряния е откаран във Военномедицинската академия", обясни Марио Смърков. "Всички моряци са спасени. Няма тежко пострадали".

Той уточни, че един от моряците е с по-сериозно нараняване в областта на главата.

Корабът е плавал от Турция към Молдова без товар. Преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция, където е разтоварил, след което е поел обратно по маршрута си.

"Доколкото разбрах от екипажа, корабът е в състояние, което му позволява да остане на вода. Няма данни за изтичане на гориво, нито за замърсяване на морето от товар", посочи областният управител.

Най-малко четирима спасени след потъването край Крапец

При втория инцидент плавателен съд е потънал на около 17 морски мили от Крапец. По думите на Смърков първоначалната информация от района е била оскъдна, но е имало сведения за спасени членове на екипажа и за друг кораб в близост, който е участвал в спасителните действия.

"Ударения кораб край Крапец е потънал. Има моряци, които са се спасили. Край тях има кораб, който ги спасява към момента. Информацията оттам е съвсем откъслечна, знаем за поне четирима спасени", каза още Смърков.

Към момента няма потвърдени данни за състоянието на останалите членове на екипажа или за броя на евентуално пострадалите. Не са представени и достатъчно сведения за самоличността на потъналия кораб и причините за инцидента.