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В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

ДБ за ударите по кораби: Властта трябва да си извади главата от пясъка

Имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор, коментират те

13.10.2026 | 08:52 ч. Обновена: 13.10.2026 | 08:54 ч. 56

Политиката на снишаване на Румен Радев и Илияна Йотова пред Русия не е впечатлила Владимир Путин. Това. заявиха в изявление до медиите от партия "Демократична България" след поредната атака над търговски кораби в Черно море близо до България. В него те предлагат няколко стъпки, които трябва да бъдат предприети заради инцидента. 

"Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка. Ние ще ѝ помогнем с това какво трябва да се случи:

  1. Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота. 
  2. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки.
  3. България да инициира спешни консултации в НАТО.
  4. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес.
  5. България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната."

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От формация заявяват, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин.

"Беше ясно че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия."

От ДБ отбелязват, че още при първите атаки са поискали Елеонора Митрофанова, за да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България.

"Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път", допълниха от ДБ и заявиха, че политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят. "Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!".

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Тагове:

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