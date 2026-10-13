ДБ за ударите по кораби: Властта трябва да си извади главата от пясъка

Политиката на снишаване на Румен Радев и Илияна Йотова пред Русия не е впечатлила Владимир Путин. Това. заявиха в изявление до медиите от партия "Демократична България" след поредната атака над търговски кораби в Черно море близо до България. В него те предлагат няколко стъпки, които трябва да бъдат предприети заради инцидента.

"Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка. Ние ще ѝ помогнем с това какво трябва да се случи: Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. България да инициира спешни консултации в НАТО. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес. България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната."

От формация заявяват, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин.

"Беше ясно че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия."

От ДБ отбелязват, че още при първите атаки са поискали Елеонора Митрофанова, за да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България.

"Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път", допълниха от ДБ и заявиха, че политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят. "Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!".