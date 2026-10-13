Четири станаха ударените кораби край България, плавателен съд е потънал край Шабла

Имаме информация за друг ударен кораб, на 17 мили източно от Крапец. По информацията, засега, корабът е потънал и има един спасен член на екпижа. Тепърва уточняваме ситуацията, при повече информация ще ви уведомим. Това съобщи премиерът Румер Радев в извънредно изявление от Министерски съвет, относно друг кораб, "Челси 3", ударен от три въздушни дрона край Бяла.

Според Maritime.bg става дума за плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD (9387748). Той е потънал източно от Шабла.

Съдът е извършвал преход от Румъния с направление към Турция.

Спасителна операция се провежда североизточно от нос Шабла.

В нея е активиран плаващият под флага на Дания офшорен кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902).

AZOV CONCORD (9387748) е построен през 2008 г. Съдът има дедуейт 8975 т. Корабът е собственост и се менажира от базирани в Турция компании.

Пореден удар в Черно море край България

В 01:30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на около 18 морски мили източно от Бяла. По информация на екипажа плавателният съд е бил атакуван с три въздушни дрона, които са поразили палубата и борда му.

Морският спасителен център във Варна незабавно е задействал аварийно-спасителната операция. Екип на "Гранична полиция" е евакуирал всички 15 души на борда - седем украински и осем азербайджански граждани. Корабът "Челси 3" плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

Екипажът вече е транспортиран успешно до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Към момента няма данни за отговорна за атаката страна. Военното министерство на Руската федерация не е разпространило информация в ежедневните си сводки за атакувани плавателни съдове.

Ударът срещу CHELSEA 3 е най-близкото нападение до териториалното море на България.