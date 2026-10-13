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В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

Урсула фон дер Лайен: Черно море се превърна в нов фронт на руската война в Украйна

Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност

13.10.2026 | 10:30 ч. 10
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо. Това написа в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за атаката срещу търговски кораби в Черно море.

"Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Те излагат на сериозна опасност живота на екипажите и застрашават сигурността в Черно море. Ние подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност", пише още тя.

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Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море близо до Варна. Плавателният съд „Челси 3“ е плаващ под малтийски флаг. Първоначалната информация сочи, че това се е случило на около 15 морски мили, на около 27–28 км от брега, срещу град Бяла.

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Черно море кораби кораб-13.10. дрон
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