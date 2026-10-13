Урсула фон дер Лайен: Черно море се превърна в нов фронт на руската война в Украйна

Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо. Това написа в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за атаката срещу търговски кораби в Черно море.
"Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Те излагат на сериозна опасност живота на екипажите и застрашават сигурността в Черно море. Ние подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност", пише още тя.
The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026
Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море близо до Варна. Плавателният съд „Челси 3“ е плаващ под малтийски флаг. Първоначалната информация сочи, че това се е случило на около 15 морски мили, на около 27–28 км от брега, срещу град Бяла.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.