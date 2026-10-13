Кап. Данов за ударените кораби: Да търсим руски подводници край крайбрежието ни

Нови два кораба са били ударени тази нощ край българското крайбрежие. Единият - край Крапец, е потънал.

"Тези данни доказват, че агресорът продължава да бъде Русия. Тези удари торпилират призивите на Радев за дипломация и мирно решаване на конфликта в Украйна. Условията на Русия са капитулация на Украйна, ситуацията е напълно блокирана", коментира капитан Васил Данов от Атлантическия съвет пред Bulgaria ON AIR.

По думите му правителството не желае да оповести данните, които притежава.

"Надявам се българското правителство да получи ясни доказателства и да каже кой наистина е агресорът. Над Черно море курсира американски разузнавателен самолет, който заснема всеки плавателен съд и може да даде достоверна информация на правителството ни", каза още кап. Данов в "България сутрин".

Експертът добави, че потъването на ALFA WATAN за 3 минути, означава, че "подводните дронове, използвани от Русия, или са били поне три, или това са торпеда от руска подводница".

"Украинците не разполагат с подводници в Черно море. Единствено Русия и Турция имат подводници в Черно море. Едва ли е Турция", отбеляза кап. Данов.

"Трябва да се организираме и да търсим руски подводници, които курсират край нашето крайбрежие и са готови да извършат терористични атаки срещу български кораби", настоя той.

Данов очаква генералният секретар на НАТО Марк Рюте да препоръча серия от мерки на България.

Той е на мнение, че страната ни трябва да активира член. 4 на НАТО за помощ от съюзниците за запазване на морския суверенитет.

"Правителствата ни, това и предишните, не изпълняват в пълна сила изискванията на член. 3 на НАТО - държавите членки са длъжни да укрепват постоянно своята сигурност и отбрана. И чак когато бъдат нападнати, да разчитат на член. 5 с пристигане на съюзнически войски", поясни кап. Данов.