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76-годишна жена загина при пожар в старчески дом край Варна

Запалка или цигара вероятно е причинила смъртоносния пожар

13.10.2026 | 12:06 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

76-годишна жена загина при пожар в дом за възрастни хора край Варна. Огънят е избухнал около 3:00 часа през нощта в стая на втория етаж на дома "Топли грижи", в която са били настанени три жени, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

По първоначална информация най-вероятната причина за пожара е неправилно боравене със запалка или цигара.

Две жени са спасени от горящата стая

На сигнала са реагирали пет екипа на пожарната, два екипа на Пето районно управление на МВР и три екипа на Спешна помощ.

При пристигането си спасителните екипи са успели да изведат две от обитателките на помещението - на 78 и 81 години. Третата жена, на 76 години, е загинала на място.

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Огнеборците са потушили бързо пламъците и са предотвратили разпространението им към останалите помещения в сградата.

Разследват причините за пожара

Според първоначалните данни на полицията огънят вероятно е възникнал вследствие на неправилно използване на запалка или цигара. Точните обстоятелства около инцидента предстои да бъдат установени.

По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата.

Разследването продължава, като се изяснява как е възникнал пожарът и как се е развил в помещението, където са били настанени трите жени.

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