76-годишна жена загина при пожар в старчески дом край Варна

76-годишна жена загина при пожар в дом за възрастни хора край Варна. Огънят е избухнал около 3:00 часа през нощта в стая на втория етаж на дома "Топли грижи", в която са били настанени три жени, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

По първоначална информация най-вероятната причина за пожара е неправилно боравене със запалка или цигара.

Две жени са спасени от горящата стая

На сигнала са реагирали пет екипа на пожарната, два екипа на Пето районно управление на МВР и три екипа на Спешна помощ.

При пристигането си спасителните екипи са успели да изведат две от обитателките на помещението - на 78 и 81 години. Третата жена, на 76 години, е загинала на място.

Огнеборците са потушили бързо пламъците и са предотвратили разпространението им към останалите помещения в сградата.

Разследват причините за пожара

Според първоначалните данни на полицията огънят вероятно е възникнал вследствие на неправилно използване на запалка или цигара. Точните обстоятелства около инцидента предстои да бъдат установени.

По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата.

Разследването продължава, като се изяснява как е възникнал пожарът и как се е развил в помещението, където са били настанени трите жени.