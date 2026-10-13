След ударите в Черно море: Йотова призова за деескалация на конфликта

България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Така президентът Илияна Йотова коментира последните инциденти край бреговете на България.

"Тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в прилежащата зона на Република България в Черно море. Корабът "CHELSEA 3" под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна, а плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб "HS Dignity" е потопен на 15 морски мили източно от Крапец. След бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на първия кораб е спасен, както и моряци от втория кораб. Всички усилия на българската държава, с участието на Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителна агенция "Морска администрация", са насочени към търсене и спасяване на оцелели", съобщава Йотова в позиция, ицпратена до медиите.

По думите ѝ "свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни".

"Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона", пише още Йотова. "Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 07.10.2026 г. Консултативен съвет за национална сигурност."

Рано сутринта днес два кораба са били атакувани в Изключителната икономическа зона на България. 15-членния екипаж на "Челси 3" е спасен, като трима души са ранени по-сериозно.

11 души от екипажа на "HS Dignity" са в неизвесност. Петима са спасени.

Премиерът Румен Радев е разговаря с генералния секретан на НАТО Марк Рюте и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по повод ударените кораби в Черно море в нощта срещу вторник.

Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство.

Радев ще инициира и разговори с Румъния и Турция за общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Той ще постави темата и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.