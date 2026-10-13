Мекушавата позиция не се отплаща: ГЕРБ със спешно искане заради Черно море

Виждаме, че мекушавата позиция не се отплаща с нищо. Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев на брифинг в Народното събраниер.

Отново два кораба са ударени, вече само на 3 мили от българските териториални води, припомни депутатът. "Сега виждаме, че бойните действия неимоверно наближават българската територия", каза той.

По думите му миналата седмица единствено лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е казал кой е агресорът.

Георгиев определи като "димка" извикването на разговор в Министерски съвет на руския посланик Елеонора Митрофанова.

Той изтъкна, че по време на правителството на ГЕРБ не е имало подобни ситуации.

"Кой е този нормален превозвач и транспортен оператор, който ще избере да минава през Черно море, където в момента се взривяват кораби и умират хора", попита народният представител.

Георгиев заяви още, че ако искаме ясно и категорично да се определи къде стоим, трябва да задълбочим усилията на предходните правителства и оттам насетне да излъчим достатъчно ясен сигнал какво възнамеряваме да правим.

Бившият външен министър посочи, че премиерът Радев можеше да се обади директно на говорителя Песков или на президента Путин и да попита на тях ли дължим тези взривове. "Съмнявам се, че украинската страна се опитва да убие свои хора, не само да наруши доставките", каза още той.

От своя страна депутатът Даниел Митов заяви, че се наблюдава нежелание от страна на управляващото мнозинство да се събира в парламента и обърна внимание, че това е "отказ от парламентаризъм". Според него "като викат Митрофанова в Министерски съвет, поне нота да ѝ връчат".

Депутатът коментира и думите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна се нуждае от нов президент. "Не Тръмп определя кой ще бъде президент на Украйна. Украинският народ си избира президента. Това е държава, която се намира във война и се брани вече пета година. Ние трябва да си видим как да осигурим сигурност на корабоплаването в Черно море", заяви Даниел Митов.

Георг Георгиев отбеляза още, че "наблюдаваме един своеобразен разпад на "Прогресивна България", тъй като парламентарна група от 131 народни представители не може да осигури кворум на днешното заседание.

По повод ситуацията в Черно море от ГЕРБ-СДС ще искат извънредно заседание на парламента, на което да има и закрита част.

"Нека да бъде закрито заседанието, защото ние очакваме и този капан да се заложи. Даваме и тази вратичка на управляващите – закрито заседание на Народното събрание", каза още Георгиев.

Войната ескалира и все повече се приближава до българските териториални брегове в Черно море

Припомняме, че на 6 октомври бяха ударени два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона

Дронове поразиха плавателните съдове ALFA WATAN под флага на Того и ABLE под флага на Палау, източно от нос Свети Атанас, край Бяла. Единият кораб потъна, а другият се запали. Българският ферибот DIOSCURIA се включва в спасителната операция и евакуира 18 души.

Тази нощ нови два кораба бяха ударени в близост до териториалните води на България. Плавателният съд "Челси", който плава под малтийски флаг, е бил поразен на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. Има информация и за друг ударен кораб, на 17 мили източно от Крапец. Засега е ясно, че корабът е потънал и има един спасен член на екпижа. Всичките 15 души от екипажа са евакуирани, като петима са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова разговаря по-малко от час с премиера Румен Радев.