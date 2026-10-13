Цончо Ганев: Ударите по кораби не са изненада, България е активен участник във войната

България е активен участник във военния конфликт между Русия и Украйна и не трябва да се изненадваме от инцидентите с кораби в Черно море. Това заяви заместник-председателят на "Възраждане" и депутат Цончо Ганев в интервю след поредната атака по два търговски плавателни съдове в близост до българския бряг.

"Не би трябвало никой да се изненадва от всичко това, което се случва. България е активен участник във военния конфликт", заяви Ганев.

Той припомни и други случаи, за които твърди, че са свързани със заплахи за националната сигурност на страната, включително инцидент с украински дрон през август и задържане на двама украински офицери в близост до газоразпределителен обект.

Според депутата България продължава да оказва военна и финансова подкрепа на Украйна, а това я поставя в определена позиция спрямо конфликта. Той критикува и подписаното споразумение между България и Украйна, както и разходите за подкрепа на Киев.

Ганев отправи и въпроси във връзка с посещението на Кирило Буданов, като постави тема за евентуално преразпределение на комисионни към новите управляващи. Той не представи доказателства в подкрепа на това твърдение.

По повод необходимостта да се установи кой стои зад атаките срещу корабите в Черно море Ганев заяви, че България разполага с възможности да потърси техническа помощ от съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, включително за обследване на морското дъно.

Според него съвременните технологии позволяват да бъдат събрани доказателства за случилото се, а при необходимост други държави могат да предоставят допълнително оборудване.

Правителството вече е поискало техническа подкрепа за разследването на предишните инциденти. Българските власти заявиха, че събират доказателства и ще предприемат дипломатически действия, ако бъде установена отговорността на конкретна държава.

На въпрос дали действията на кабинета са в правилната посока, Ганев отговори, че според него страната закъснява с реакцията си. Той обвърза това с политиката на България спрямо Русия след началото на войната в Украйна.

Депутатът припомни ограниченията за достъп на руски кораби до българските пристанища, санкциите и промените в доставките на енергийни ресурси. По думите му тези решения показват, че България е страна в конфликта, въпреки че официално не участва във военните действия.