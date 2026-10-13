Ненчев: Мълчанието пред руската агресия може да ни струва скъпо

Това са хладнокръвно планирани военни удари на Русия! Така коментира във фейсбук бившият военен министър и кандидат за президент от БЗНС Николай Ненчев по повод поредните удари по два украински кораба в прилежащата зона в Черно море на България.

Според него, случващото е било предвидимо.

"Отдавна предупреждавахме, че Русия ще разширява мащаба и географския обхват на войната и ще атакува слабите звена. България е едно от тях – не само заради липсата на достатъчно ефективни системи за защита, но и най-вече заради политическото поведение на управляващите", заявява Ненчев.

Бившият военен министър твърди, че днешните два удара са пряко следствие от липсата на категорична позиция на българското ръководство спрямо агресора.

"Страхът на Радев и Йотова да назоват извършителя на атаките – именно Русия – създава усещане за безнаказаност и насърчава повторението на подобни действия, този път още по-близо до нашата територия", коментира Ненчев.

Според него, вместо да защитават интересите на суверенна държава, Радев и Йотова демонстрират поведение, характерно за васали на Путин.

"Отстъплението и политическото снишаване не възпират агресора. Напротив – те му дават основание да повишава прага на агресията си, убеден, че няма да срещне решителен отпор", заявява Ненчев.

Той отправя обвинения в институционалната немощ на държавното ръководство, което се превръща в заплаха за националната сигурност.

"Да жертваш достойнството и независимостта на собствената си държава означава да отстъпваш пред настъпващия агресор.

С бездействието си и отказа от категорични действия Радев и Йотова подкопават сигурността на България и доверието в НАТО отвътре. Възниква въпросът: случайно ли е това поведение, или обслужва чужди интереси? Предават ли те решенията за съдбата на България в ръцете на Путин?", пита Ненчев.

Той припомня, че турският президент Ердоган е реагирал светкавично, като е разговарял с Путин.

"А Радев щял да се среща с руската посланичка за разговори! Този контраст ясно показва разликата между активната защита на националните интереси и политиката на снишаване пред Кремъл.

Всички признаци сочат, че пропагандната машина на Путин подготвя руското общество за продължаване и ескалация на войната. В тази обстановка снишаването и лакейството не са държавническо поведение. Те са пряка опасност за националната ни сигурност в регион, обхванат от война и подложен на постепенно разширяваща се дестабилизация", прогнозира Ненчев.

Той е категоричен, че България се нуждае от ръководство, което назовава агресора по име, защитава националния интерес и отстоява съюзническите си ангажименти.

"Мълчанието пред агресията не е неутралитет. То е слабост, която може да ни струва скъпо", заявява Ненчев.