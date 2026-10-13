Служител на "Автомагистрали" загина при тежка катастрофа при Вакарел

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Инцидентът е станал между три леки автомобила.

Служител на държавната фирма „Автомагистрали“ е загинал при катастрофата край Вакарел, в посока София. За трагичния инцидент съобщи пътният експерт Диана Русинова.

По думите ѝ служители на пътноподдържащата фирма са обезопасявали участък след пътнотранспортно произшествие, когато друг автомобил е навлязъл в същия район и ги е блъснал. Според първоначалната информация, с която разполага Русинова, водачът е изгубил контрол вследствие на аквапланинг.

При инцидента е загинал един от служителите.

Диана Русинова съобщава, че е преминала през района малко преди трагедията и е видяла първоначалното произшествие. По нейните данни в участъка край Вакарел са възникнали общо четири пътнотранспортни произшествия.

По-рано излезе информация за катастрофа между няколко автомобила в същия район, при която една от колите се е запалила. На разпространено във Facebook видео се виждат три автомобила отвъд предпазната мантинела, като единият е обхванат от пламъци. Засега не е установено дали всички съобщени произшествия са част от една и съща последователност от инциденти.

Според Русинова отсечката край Вакарел е сред участъците на автомагистрала „Тракия“, за които многократно са подавани предупреждения заради силно износената асфалтова настилка.

Тя твърди, че е настоявано за спешни ремонти, тъй като състоянието на пътната настилка създава предпоставки за аквапланинг, особено при дъжд. Наред с това отправя остри критики към отговорните институции за липсата на своевременни действия и настоява да бъде потърсена отговорност за състоянието на пътя.

„Дъждът не е извънредно природно бедствие. Той е нормално атмосферно явление, за което пътната инфраструктура трябва да бъде подготвена“, заявява тя.

Пътният експерт подчертава, че служителите, които поддържат и обезопасяват пътищата, не трябва да излагат живота си на риск заради опасни участъци.

Към момента няма независимо потвърждение, че състоянието на настилката е причина за конкретните катастрофи. Необходима е официална информация от компетентните институции за обстоятелствата около инцидентите и състоянието на пътния участък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от пътната полиция.

Временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.

От пътната агенция съобщиха по-рано, че заради катастрофа и при 48-ия км на автомагистрала „Хемус“ в посока София движението се осъществява в активната и аварийната лента. Ограничено е движението в изпреварващата лента.