Найденов призова за избор между повече кандидати за гл. прокурор

Министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което призовава тя да предложи на Пленума реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващите шест месеца, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Министърът настоява до 22 октомври, когато изтича мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор, да бъде разширен кръгът на предложените лица, които отговарят на изискванията, старшинството да не е определящ критерий, а кандидатите да бъдат изслушани за намеренията им. Според Найденов изборът трябва да бъде видим и прозрачен, за да се възстанови доверието в институцията.

Министърът Найденов заявява, че Прокурорската колегия е органът, който по закон и компетентност трябва първа да осигури пълнота на кръга от кандидати, преди Пленумът да вземе решение. Поради това и заради текущата процедура по избор на членове на ВСС той няма да упражни правото си да номинира временен ръководител на прокуратурата. Така се избягват съмнения за намеса на изпълнителната власт в съдебната.

Вторият аргумент, който министърът изтъква в писмото си, е, че не е получил кадрова справка за тези, които са дали съгласие да поемат функциите на и.ф. главен прокурор. Според предоставените от прокуратурата данни двама завеждащи отдели от Върховна касационна прокуратура са изразили съгласие да поемат длъжността за следващите шест месеца. С писмото те са препратени на ПК на ВСС за преценка при номинацията на кандидати.

Правосъдният министър отбелязва, че от юни 2023 г. прокуратурата на практика се ръководи от временно изпълняващи функциите, въпреки че Законът за съдебната власт предвижда това да става по изключение. Найденов припомня и че досегашните избори с единствен кандидат не са приключвали позитивно за прокуратурата.

Министърът очаква в кратък разумен срок след определянето на новия и.ф. главен прокурор да бъдат демонстрирани “реални действия по възстановяването на доверието в институцията, включително по организацията на работата и установените проблеми, например в Софийска градска прокуратура“.

На 7 октомври Прокурорската колегия на ВСС реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде и. ф. главен прокурор. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.