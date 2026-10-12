Мистерия в РСМ как Ива Михайлова е напуснала страната: Нямала паспорти

Мистерията как Ива Михайлова е напуснала Северна Македония се задълбочава в съседката ни. Според Държавната прокуратура на РСМ и двата паспорта на момичето (български и македонски) са отнети, пишат от "Слободен печат".

Михайлова, която е обвиняема по съдебно дело за фатална катастрофа, има забрана да напуска града, в който живее, както и задължение да се явява пред длъжностно лице.

След бягството на Михайлова в България, където тя е пресякла границата незаконно, от прокуратурата посочват, че компетентният прокурор е предприел всички мерки за осигуряване присъствието на лицето и че рискът от укриване е бил сред основните причини, поради които прокуратурата многократно е изразявала отрицателно становище по искането за връщане на документа за пътуване.

"По предложение на прокурора, на подсъдимата са отнети два документа за пътуване (македонски и български) още на 09.10.2023 г., като ѝ е наложена забрана за пресичане на държавната граница с лична карта, забрана за напускане на Кочани и задължение да се явява пред длъжностно лице. Компетентният прокурор е предприел всички мерки в рамките на своята компетентност, за да гарантира присъствието на лицето, а рискът от укриване е бил едно от ключовите основания, поради които прокуратурата многократно е давала отрицателно становище относно искането за връщане на документа за пътуване", информираха от прокуратурата.

Самата Михайлова тъврди, че е напуснала РСМ с македонска лична карта, а в България влязла с българската си.

Някои македонски медии спекулират, че става дума за операция на българските тайни служби. До момента обаче няма доказателства за подобно нещо.

Българският й адвокат бил на границата, но Михайлова не била в колата

Адвокатът на Ива Михайлова от България, Николай Димитров - който днес заяви пред българската телевизия bTV, че "като патриот е извел подсъдимата от Македония, тъй като не е могъл да изостави сънародничката си, и че македонските власти на границата са знаели, че тя преминава, и са я пуснали" - е напуснал територията на Македония вчера в компанията на мъж, като Ива Михайлова не е била в автомобила. Това твърдят пред "Слободен печат" високопоставени служители на Министерството на вътрешните работи.

Последният запис с Ива Михайлова е от събота вечерта, на територията на Македония.

Нейният български адвокат Николай Димитров нарече Македония "Северна Корея", твърдейки, че на границата "всички са знаели, че тя преминава и излиз", и дори че "са го поздравили за това, че я е спасил". В изявление за bTV Димитров добави, че през последните седмици, докато е планирал бягството на Ива Михайлова, е получил помощ както от местната македонска полиция, така и от граничните служители.

Всички тези твърдения, според високопоставени източници от Министерството на вътрешните работи, са лъжи и пропаганда, тъй като Димитров е напуснал страната вчера с автомобил, в който е пътувал мъж.