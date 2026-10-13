Заради атаките в Черно море: Делегация от ЕП идва в българия

Българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев, заедно със свои колеги от комисията по отбрана в Европейския парламент, осъдиха атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие.
В общо видеообръщение, публикувано в социалната мрежа, представителите на Групата на Европейската народна партия изразиха солидарност с България и призоваха за конкретни действия за сигурността в Черно море.
Трябва общ европейски отговор
Новаков казва, че атаките вече не са само български проблем и изискват общ европейски отговор. Като конкретна стъпка в тази посока той анонсира, че съвместно с колегата си Емил Радев инициират посещение на делегация от евродепутати в София и Варна през следващите две седмици.
В нея ще участват представители на комисията по отбрана, които ще посетят критична инфраструктура, свързана със сигурността на хората.
Евродепутатът Емил Радев подчерта, че е необходима европейска подкрепа и предупреди за рисковете за българската икономика и туризма. Той настоя и за съдействие от европейските партньори и съюзниците в НАТО за по-добра защита на търговското корабоплаване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.