Собственикът на "Челси 3", ударен в Черно море: Не знаем кой е атакувал кораба

Собственикът на "Челси 3" Евгени Золтиков не знае кой е атакувал кораба му в Черно море.

Тази нощ търговският кораб, плаващ под флага на Малта, стана обект на военен удар при преход източно от Бяла.136-метровият кораб подава сигнал снощи около 01:30 часа.

"Не знаем кой е атакувал кораба, опитваме да верифицираме информацията. Към момента основната ни задача е свързана със сигурността на екипажа", каза пред Maritime.bg Евгени Золтиков

Междувременно източно от Шабла продължава операцията по търсене и спасяване на моряци от екипажа на кораб HS DIGNITY, който потъна след предполагаема атака с дронове.

Моряците на "Челси 3" са убедени, че става въпрос за руска атака

"Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!", заяви един от спасените моряци при пристигането си във Варна.

При много тежки метеорологични условия служители на "Гранична полиция" са достигнали до първия кораб и са спасили 15 моряци - осем азербайджанци и седем украинци.

Осем от тях са настанени във варненски болници - петима в МБАЛ „Св. Анна", а трима във Военноморската болница. Останалите моряци са придружени от служители на ОДМВР - Варна, като предстои да бъдат разпитани за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Силен взрив, свързан с потъването на кораб в Черно море край Крапец, е бил чут и в Шабла около час след полунощ. Това съобщи кметът на общината Мариян Жечев, предаде БНТ.

По думите му инцидентът буди притеснения заради възможните икономически последици за района.

"Информацията при нас е, че един часа след полунощ има информация за силен взрив, който се чува в района на общината и последващата информация, че източно от Крапец в изключителното икономическо пространство на България е потънал кораб и тече спасителна операция", каза Жечев.

По думите му е притеснително случващото се и може да се отрази икономически върху района